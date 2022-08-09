鄒承恩分享老婆做過的浪漫故事。（衛視中文台提供）

鄒承恩（左起）、許效舜、曾國城、宇珊、巴鈺、顏嘉樂、楊皓如。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》邀請許效舜、顏嘉樂、鄒承恩及楊皓如分享「因為浪漫耍過頭驚喜變驚嚇」的故事；在2014年與狄志杰結婚的顏嘉樂透露，當年狄志杰竟趁高燒39度半，連站都站不穩的情況下，要顏嘉樂接受求婚才願意去掛急診，傻眼又帶點感動的情節讓主持人曾國城吐槽：「這是在求婚，還是在講遺言啊？」

顏嘉樂表示交往時她跟狄志杰沒有住在一起，有天周末傍晚5、6點接到狄志杰電話，用虛弱的聲音說自己很不舒服、還有發燒的症狀，由於平常狄志杰很依賴顏嘉樂，所以顏嘉樂要狄志杰趕緊坐車來家裡，由她陪著去附近的和平醫院掛急診。狄志杰一到家，除了臉色慘白，連站直的力氣都沒有，讓顏嘉樂緊張的拿了溫度計測量，沒想到體溫高達39.5度，顏嘉樂趕緊拉著狄志杰去醫院掛急診，沒想到狄志杰竟說不要去，除非顏嘉樂答應他一件事，讓顏嘉樂有些生氣想說都這個情況了，還要答應什麼才肯去醫院，只見狄志杰在包包東翻西翻後，掏出一枚戒指，接著用極虛弱的氣音說：「除非妳願意嫁給我」，而且態度相當認真，讓顏嘉樂既傻眼又感動，也生氣他怎麼可以用健康開玩笑，但因為情況緊急，顏嘉樂只能趕緊回說：「好！走」，拉著狄志杰去看醫生。

看完醫生回到家後，顏嘉樂對於剛剛的求婚喬段越想越氣，狄志杰卻回問她不覺得剛剛的求婚超特別嗎？而且這世界上肯定不會有人跟他一樣，還覺得自己的求婚招式很浪漫，而且隨時把求婚戒指隨時放在包包裡，等一個顏嘉樂意想不到的時刻進行求婚，讓顏嘉樂好氣又好笑。

鄒承恩表示因為太太是護士，對於演藝生態不熟，所以2人開始交往沒多久，在他生日前夕，太太為了製作給他的生日卡片，特地請假南下高雄，假借去探班的名義，在鄒承恩不知情的情況下，勇敢地請她完全不熟的每一位演員拍下拍立得，然後請對方寫下生日祝福，再花了近2個月的手作出一張巨幅愛心形狀卡片，在鄒承恩生日當天送給他，讓他當下好感動。

後來，2人結婚有了小孩後，鄒承恩本來以為太太的浪漫會慢慢消退，沒想到去年父親節前夕，當時4歲兒子畫了一張鄒承恩開車帶著太太、小孩出去玩的圖畫，讓當天工作結束回家滿身疲累的鄒承恩一看到兒子畫作後，內心滿滿溫馨，覺得一切都值得了。父親節當天，太太煮了一桌豐盛大餐慶祝，一家人吃飽喝足後，太太獻上禮物，讓鄒承恩有些驚喜，打開後發現竟然是兒子畫作的雷射雕刻項鍊，背後還刻上一家三口的英文名的第一個字母，讓鄒承恩感受到太太的滿滿心意，也讓現場所有人相當動容，直呼太太實在太有心了。本集將8月10日(三)晚上10點衛視中文台播出。