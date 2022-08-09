連接器廠嘉澤(3533)7月合併營收為22.36億元，月增0.65%，雖然下半年變數不少，嘉澤預估，第3季可望維持第2季水準，日系外資給予嘉澤「買進」評等及目標價910元，激勵嘉澤盤中股價走高。

受到客戶清庫存影響，嘉澤7月合併營收為22.36億元，月增0.65%，年增27.71%，累計前7月合併營收為150.41億元，年增32.63%。

受惠於CPU產品世代交替帶動的新品銷售，嘉澤今年第2季合併66.59億元，季增8%，營收連五季創下新高，不過通膨升息衝擊終端市場，PC/NB等面臨庫存調整，且伺服器近期也傳雜音，英特爾Eagle Stream延後上市，讓電子產業旺季落空，嘉澤也認為，下半年總經環境變數真的不少，還是要邊走邊看，不過第3季看起來應可維持第2季水準，如果客戶庫存調整速度較預期快，下半年還是有機會比上半年好。

日系外資最新報告表示，嘉澤7月合併營收符合預期，且伺服器出貨有機會從9月開始回升，預期嘉澤將可受益於產品組合改善，降低伺服器調整影響，給予嘉澤「買進」評等及目標價910元。