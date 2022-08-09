【全程字幕】重擊！台大認定「林智堅抄襲余政煌」 核定撤銷林智堅碩士論文 @中時新聞網 ​

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」事件，台灣大學今公布審定結果，審定委員會認定相關人士余正煌無抄襲，反而是林智堅抄襲余的碩士論文，「且情節嚴重」，對此當初支持揭露抄襲的台北市議員游淑慧也立刻發聲力挺台大，表示台大的快速且明確認定，恐是因為抄襲事證太過明確，沒有模糊空間，並要全民一起挺台大，不要被政治打敗。

游淑慧表示，台大審查會今天宣布認定林智堅「提供民調不代表論文原創」，大量抄襲余正煌應撤學位，游坦言，在這之前，藍綠私下討論時，都認為台大可能只會做出「有瑕疵」的模糊認定，讓藍綠 一本論文各自表述。

不過台大原定需三個月的論文審查，在短短一個多月即有結果，也讓游淑慧喊話「全民一起挺台大」，表示這段期間，民進黨為了護林智堅一人，不惜催毀台灣最高學府的專業及風骨，先是指控蘇宏達教授偏藍， 所以會偏心，現在加碼指控台大宣布時機，是配合大陸軍演。

游淑慧強調，台大是自己的母校，也是民進黨許多政治菁英的母校，「為了選舉，蔡英文真的要謀殺蘊育自己的母校？」最後更酸難道林智堅的抄襲，也是為了忙於抗中，沒空自己認真寫？或者余正煌當年就奉中國指示，下套提供論文引誘林智堅抄襲？