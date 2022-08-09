郭姓男子因為屢次販賣毒品，他對於今年7月橋頭地院法官的判決羈押不服而上訴，但橋院合議庭審理後認為郭男於今年5月5日起23日止，短時間內販賣一級毒品海洛因6次，因此駁回郭男上訴。

郭姓男子因違反毒品危害防制條例案件，不服橋院承審法官於今年7月18日做出的羈押處分，聲請撤銷或變更處分。法官指出，郭男到案時坦承販賣毒品，涉犯毒品危害防制條例第4條第1項販賣第一級毒品罪，罪嫌重大。

郭男於今年5月5日至23日止，不到3周的時間時間內販賣毒品6次，販賣價格超過兩萬元。法官認為郭男可能因為缺錢花用再次販毒，因此於今年7月18日諭知羈押。

法官調查得知，郭姓在缺錢的情況下，還能向毒品上游調到一定數量的毒品販賣，縱使其現金遭警方查扣，也無法認定他不會再取得毒品而販賣。警方雖然扣得其行動電話，但也不能阻止他與上、下游聯繫。法官審理後，對於郭男聲請撤銷羈押駁回。

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