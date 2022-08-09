以濃豔色彩和抽象變形的花為繪畫語言，有著鮮明辨識度的大陸藝術家張子飄，近期與厲蔚閣亞洲合作，將於明年在紐約舉辦個展，畫作也將亮相於首爾弗里茲藝博會和巴塞爾藝博會邁阿密展會。

張子飄的父親亦是畫家，而後她在美國芝加哥藝術學院(SAIC)學習繪畫，在直系傳承及中國傳統之外，發展出屬於自己的藝術觸覺，她的作品用色大膽，憑著直覺的筆觸，佈滿動植物解剖結構的抽象視覺語言，以反復出現的植物、切片水果、蔬菜來隱喻肉體。

厲蔚閣聯合創始人珍妮．格林伯格．羅哈廷指出：「張子飄的創作筆觸獨特，用色大膽、妙趣橫生，結合強烈的物質性與不安感，令她在同一代畫家中脫穎而出。」厲蔚閣亞洲聯合創始人兼主席魏蔚也評論道：「張子飄無疑是年輕一代藝術家中的佼佼者，她自信、篤定、大氣、對自己的創作有著清晰的理念及不斷求索的能動性。」

除了植物、水果意象，張子飄也持續拓寬自己的藝術語彙，她在肉鋪拍攝，從網上蒐集動物的屍體圖片，再以其中的色彩及輪廓為靈感，創作了「角鬥場」及「花叢」系列，在大尺幅的畫布上，肉體、骨骼、筋絡起伏於色塊與纏繞的形態中，肋骨同時也在結構上將視線鎖定於畫面中心，她也以這系列作品向弗朗西斯．培根塗繪作品《有肉的肖像》致敬。

張子飄的最新創作將花卉與肉體的探索融合為一，希望藉以挑釁根深蒂固的女性表徵及被物化的女性形象，她表示：「一提到花，當然大家會想到傳統的美的象徵。但在此之上，我希望能表現出更加衝突的、對立的一面」。