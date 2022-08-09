嘉義市美女議員戴寧涉嫌利用人頭詐領助理費，郭姓前夫今天出庭證稱有幫忙借胞妹及邱姓友人的銀行帳戶，作為戴寧議員工作上使用，戴寧委由律師辯稱，2人離婚後打小孩監護權官司，是利害關係人，且郭的證述不一，不可信。

檢方、辯方及法官今天針對2012年6月至2016年12月郭男的胞妹、2013年6月至2020年7月郭男的邱姓友人當戴寧的人頭助理，郭男有沒有協助找人頭、知情與否、戴郭2人曾為夫妻有何糾紛或恩怨等問題，進行詰問。

郭男證稱，他記得戴寧曾要求他幫忙借銀行存摺，他有跟做幼教老師的胞妹、做餐飲工作的邱姓友人提及提供銀行帳戶，給戴寧工作上使用，胞妹及邱男交付銀行存摺後，都由戴寧使用，但他不知道戴寧如何使用？這次人頭助理費案爆發後他才知道。

辯護律師王振銘指出，郭男在檢調偵訊筆錄提到戴寧希望借人名來當助理，而今天證述說戴寧要借用存摺，說法不一，且郭男蒐集帳戶卻不問用途，不合常理，郭男是戴的前夫，人頭助理費案發生前2人就為了孩子的監護權打官司，郭男應知此案會影響戴寧爭取監護權，因而郭男的證述不足採信。

檢方表示，郭男在檢調偵訊的說法指認是邱姓友人的存摺提供給戴寧作為「掛名」助理使用，且有扣抵勞健保，事證明確，與今天郭男的證述一致。

法官詢問郭男與戴寧在2012年至2016年婚姻關係中，生育2名孩子，感情及互動情形，2016年6月離婚後有妨害自由、妨害婚姻家庭、孩子監護權等訴訟，2014年3月間一筆存摺記註「勞健保及貓砂」的字跡是否為戴寧筆跡。

郭男說，婚姻期間感情好，離婚後因為2人各有長子、次子的監護權，只會連繫小孩的事情，他曾對戴提告妨害自由、妨害婚姻家庭，已經不起訴了。

戴寧與郭姓前夫對簿公堂，2人眼神幾乎沒有交集，戴寧屢屢皺眉頭，時而直視證人席方向，郭男則時而低頭，時而看法官、檢察官，證述完後即快速離開。