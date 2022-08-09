【全程字幕】重擊！台大認定「林智堅抄襲余政煌」 核定撤銷林智堅碩士論文 @中時新聞網 ​

台大學術倫理審定委員會今審定前新竹市長林智堅國發所碩士論文，抄襲學長余正煌的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林碩士學位。國民黨中午籲，林智堅與林指導教授、國安局長陳明通應知所進退，為林背書的蔡英文總統向國人道歉。

國民黨也呼籲，林智堅與民進黨全黨上下應坦然、誠實面對台大審定結果，切勿再以政治攻擊語言破壞台灣學術自主與尊嚴，挑戰台灣社會的道德與良知底線。

國民黨批評，林智堅先是為了個人政治利益，以抄襲取巧方式獲取學位，抄襲遭質疑，又不敢承擔、面對錯誤，改企圖以政治手段來規避責任，台大審議結果，證明林智堅嚴重違反學術倫理，不僅喪失政治信用，個人誠信也完全破產。

此外，國民黨指出，陳明通身為指導教授，明知林智堅論文與余正煌論文內容重疊性高，仍為私利一再為林辯解，已完全不適任學術教職；不斷說謊、圓謊，也難承擔國家安全重任，若繼續在任，國家安全將出現空前危機。

國民黨表示，台灣學術倫理與誠信不應該被政治人物的取巧行為破壞，更不應該受到政治的干擾與玷污，但林智堅在論文抄襲案件中卻做了最壞示範，在社會審視過程不斷狡辯、隱瞞事實，林、陳明通都應該知所進退。

國民黨也提到，林智堅論文抄襲事件爆發以來，民進黨傾全黨之力救一人，不斷以政治操作方式袒護、包庇，甚至以莫須有方式批判台大學倫會，試圖轉移焦點，掩蓋林違反學術倫理與誠信事實，如今民進黨主席蔡英文也應負起責任。