大陸23歲的新生代女星趙露思，近幾年憑著甜美臉蛋與高挑身材，於超夯電視劇《傳聞中的陳芊芊》、《且試天下》、《星漢燦爛》中演出而逐漸嶄露頭角，成為家喻戶曉的女星；而她也因為人氣逐漸攀升，過去的事蹟也一一挖出。近日便有大陸網友挖出她過去曾來台就讀大學，並在學生餐廳賣餛飩的照片，引起不小的討論度。

趙露思隨著近期電視劇《星漢燦爛》的熱播，人氣也跟著不斷攀升，而她過去曾在台灣就讀大學時的模樣也被網友們挖出。只見照片中的女子，雖側著臉沒有露出正面，但纖細的身形與烏黑的長髮，還是讓不少人一眼認出就是趙露思。

事實上，趙露思過去曾在大學時期申請國際學位，於台灣明道大學就讀時尚造型系2年後，再前往美國西雅圖讀書2年，而本身來自四川的她，因非常愛吃辣，加上靈活的生意頭腦，讓她在台灣就讀期間，於校園美食街裡經營一間餛飩攤，當時的她甚至每天早上會親自前往彰化的北斗市場挑豬肉，受到同學們的喜愛，就連老師們也忍不住多次向她訂購餛飩；趙思露在台期間也因亮麗的外表，多次站上走秀舞台，展現不凡的氣勢。

趙露思日前接受採訪時，曾透露來台灣念書是她人生中非常有趣且特殊的經驗，甚至曾表示自己最喜歡台灣的3樣美食就是三杯雞、彰化肉圓和綠豆牛奶冰，不過她始終無法適應台灣濕熱的環境，還曾在微博上PO出將頭埋入冰庫裡的照片，逗樂所有人。如今，她的演藝事業攀向巔峰，她過去的生活也因此備受矚目。

趙露思在學校擺攤的畫面瘋傳。（圖／微博）