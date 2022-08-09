普萊德科技（6263）公佈半年報，上半年合併營收為7.96億元，創歷年同期新高，較去年同期成長19.61％，毛利率為40％，稅後淨利為1.88億元，較去年同期成長28.24％，換算EPS為3.01元，表現優於去年同期的EPS2.35元，也同創歷年同期新高。

響應國際減碳趨勢，普萊德科技持續研發創新智慧化、友善管理、節能設計的網通設備和解決方案，促進物聯網、工業物聯網、車聯網、智慧物聯網等網路基礎建設，今年第三季預訂推出專為大型企業、跨國企業、跨縣市網路管理而設計的「跨域網路中央管理平台UNC-NMS」。

普萊德指出，此管理平台可以實現跨域網路設備M2M、H2M、H2H（Human & Machine）等設備全面集中管理；系統管理者可於單一圖形化友善平台中央管控高達100個區域網路和10萬台網路設備，保障網路安全，提昇網管效能且大幅降低網路維護成本，加速私有雲與邊緣運算應用之普及。

另在品牌行銷方面，因全球疫情而提昇數位推廣之外，普萊德今年也重新回歸實體參與國際ICT和工業領域的國際指標科技展，靈活虛實整合國際品牌行銷，有效拓展區域市場。

另在提昇ESG績效、落實永續治理，普萊德也投入不少心力，除再度榮登證交所和櫃買中心「第八屆公司治理評鑑」排名前5％之優良上櫃企業。今年亦通過「ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統」認證，接軌國際標準，致力維護資通訊安全，確保企業持續營運。