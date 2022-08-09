台南市長黃偉哲表示，高房價需要用很多方式來展現居住正義。(曹婷婷攝)

台南近年房價高漲，高房價成為市長選舉攻防議題。台南市長黃偉哲今天表示，高房價需要用很多方式來展現居住正義，包括囤房稅、租金補貼、公宅等，強調抱怨高房價是一回事，能伸張居住正義才是要努力的目標。

黃偉哲今天上午出席「北區仁愛段自強新村國有土地都市更新案簽約儀式」，與招商得標的百慶建設股份有限公司董事長施鴻圖共同簽約，黃偉哲說，此次公辦都更案，市府將透過都市更新容積獎勵的方式取得至少160戶公宅，預計後年動工，2027年完工。

年底九合一選舉中，台南高房價成為市長選戰攻防議題，包括國民黨市長參選人謝龍介、無黨籍商毓芳、林義豐都訴求年輕人買房難，政府未落實居住正義，高房價成為選戰攻防議題。

黃偉哲說，過去有些建商的土地以低價取得，現在卻抱怨高房價，讓人覺得奇怪且不知所云，而且，隨著都市發展、基礎建設充實等，自然也帶動房價。他舉新北汐止過去淹水為例，以往房價不好，後來阿扁政府任內施作圓山子疏洪道，使得汐止不再淹水，房價也上去了。

他強調，展現居住正義比抱怨房價重要，包括囤房稅、租金補貼，還有公宅等方式，讓大家用低價租房子。他說，如果有更好的方式解決高房價，歡迎大家一起提供意見。抱怨高房價是一回事，幫忙解決伸張居住正義又是另外一回事，希望大家一起齊心努力，將房價政策、居住政策做得更好，而不是讓有一部分的人，手中擁有很多房子，另一部分的人卻貧無立錐之地。