針對共軍機艦近來頻頻逾越台海中線，外交部長吳釗燮今天強調，台海中線已維持幾十年，這是維持兩岸現狀的代表，卻因為中國軍演已不斷遭到侵害，這一現狀的代表受到侵害會影響到區域的和平與穩定，尤其是台灣的安全。外交部希望能夠有更多國際人士和國家瞭解到這個情況，跟台灣一起來捍衛這個現狀。

吳釗燮今天召開國際記者會，在回應媒體詢問面對此次危機，外交部的作為時表示，外交部的責任，就是希望能夠在國際社會爭取到更多的友誼，爭取到更多國家和友人來支持台灣。

他說，在這次的危機當中，我們在外面的大使和代表都非常賣力去爭取支持台灣的聲音，他們本身也非常努力去展現台灣的聲音，這就是外交部能夠做到最好的地方。接下來還有很多這些的努力還再進行，希望能夠爭取到更多友誼，也讓台灣聲音能夠在國際社會來展現。

吳釗燮指出，這次危機突顯出來，民主跟威權主義之間的競爭。威權主義現在的擴張不僅止於台灣，也因此，所有愛好自由、所有愛好民主的國家都必須團結起來，我們的努力就是希望能夠團結更多這些愛好自由民主的國家，共同支持台灣，共同來遏止中國的擴張主義。

對於共軍機艦擬將超越台海中線常態化的作為，吳釗燮表示，台海中線已經維持兩岸的現狀幾十年，它就是一個兩岸現狀的代表，這是一個事實，但這個事實在過去這幾天，因為中國的軍事演習已經不斷的遭到侵害。

他強調，這一個現狀的代表受到侵害，將會影響到區域的和平與穩定，尤其是台灣的安全。外交部的作為就是希望能夠有更多的國際人士、更多的國家瞭解到這個情況跟台灣一起來捍衛這個現狀。

除了外交部門的作為之外，吳釗燮表示，國防部也非常努力在排除中國在中線區域對我方的干擾，以及不斷破壞台海中線的侵擾行為。我們國家對於台海中線的看法，就是說，我們要維持現狀，而台海中線就是一個維持台海現狀的象徵，我們將努力爭取更多國家支持，共同捍衛台海現狀以及維持台海中線的權威性。

外界認為此次中共軍演是為報復裴洛西來台，對此，吳釗燮表示，這次美國國會議長來台灣訪問，對台灣人民來說，這是一件非常振奮的事情，這從最近一些民調也顯示，絕大多數的台灣民眾都歡迎且支持美國國會議長來台訪問，他也相信會有更多國家的國會議長來台灣，「這個事情不會停下來，我們也會繼續努力」。

他解釋為什麼這個事情對台灣很重要？因為中國在國際社會一直要封鎖和打壓台灣的生存空間，不希望台灣和更多國家有更多的關係，但台灣不能束手就擒，因此，當有一個著名的國際社會領袖願意來台灣訪問，這就是台灣打開國際空間的一個最好的機會，也讓台灣人民感到非常的振奮，認為台灣並不孤單。

吳釗燮認為，中國很清楚的只是以此當藉口，他在準備這些軍事劇本當中，當然必須要有一個藉口來對台灣進行侵擾，這次剛好是用 美國議長來台作為藉口，但是他們所有的軍事演習，包括飛彈、大規模的海空聯合軍演、無人機和網路攻擊，這些全部都加起來，不是在幾天之內就可以準備好的。

他說，中國是一直在準備這些，這都是中國長久以來在準備的劇本當中，裴洛西來台這只是一個小小的藉口而已。