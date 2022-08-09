歡慶父親節，寇世勳兒子寇家瑞與比莉兒子周湯豪驚喜探班。（NETFLIX提供）

寇世勳所飾演的地表最暖爸陳光輝。（NETFLIX提供）

愛情喜劇《媽，別鬧了！》推出幕後花絮「我的家庭真可愛篇」，由寇世勳所飾演的地表最暖爸陳光輝，是陳家的一家之主，也是母女3人生命中最重要的男人，他將後半段的人生全部奉獻給妻女，網友紛紛表示「爸爸出現就淚崩」、「想起我和爸爸的點滴」。

寇世勳表示：「陳光輝對家庭的付出已經超出常人的標準，他把3個女兒所有的事情都攬在自己身上，無怨無悔的付出，他等於完全沒有自己，是一個超完美的老公。」對於選擇寇世勳出演陳光輝一角，導演陳慧翎表示是為了滿足個人慾望：「因為我媽媽很喜歡寇世勳，而我從小是電視兒童，我自己也很喜歡寇哥，寇哥也是一剪梅的男主角，然後在戲裡面飾演金阿姨的沈海蓉沈姐，她就是一剪梅的女主角，所以我就把他們兩個都找來演，就是滿足我個人的慾望。」

適逢父親節的拍攝日，劇組貼心準備蛋糕，慶祝寇世勳父親節快樂，兒子寇家瑞與比莉兒子周湯豪驚喜探班，寇世勳表示：「感謝多了三個女兒陪我過父親節。」幕後花絮中爆笑曝光寇世勳與比莉兩人現場鬥嘴畫面，寇世勳甚至對於殺青嘆遺憾：「太快殺青了。」比莉反過來提出搞笑想法：「可以變裝成澳洲阿伯！」，寇世勳更開玩笑回應：「要演一個跟你（比莉）沒關係的人。」寇世勳時常在拍戲現場講出許多神來一筆的話，笑翻比莉。

比莉倒在寇世勳懷中合照的同時，還偷偷牽起林柏宏的手，彷彿林柏宏介入夫妻感情，讓寇世勳既傻眼又好笑。除此之外，周興哲不但為戲演唱片尾曲〈最後一堂課〉還「參一角」飾演學生時期的陳光輝（寇世勳 飾）令觀眾又驚又喜。

影集《媽，別鬧了！》涵蓋友情、愛情和親情，親情故事圍繞著寇世勳所飾演的陳光輝，在被網友稱作「洋蔥警報」的第六集中，陳光輝輪流向三位最愛的女人道別，除了各種溫暖舉動逼哭觀眾，也有許多賺人熱淚的金典台詞「讓你們快樂，是我最珍惜的特權」、「我最想給你一雙翅膀，讓你從我的世界飛出去」、「無常就是日常」，對於第六集被譽為最觸動人心甚至是最好看的一集，寇世勳表示：「當時看劇本時就有這種感覺啦！非常感謝大家的支持。」

《媽，別鬧了！》在Netflix 全球獨家上線，現正熱映中。