苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗今年確診情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天9日新增新冠肺炎本土確診719例，其中男性325人、女性394人，年齡分布1歲以下至100歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例9萬8599人，人口占比確診率達18.42％。

衛生局指出，去年5月中旬疫情爆發時，各醫院立即響應縣府號召開設社區篩檢站，由於「快篩陽性經醫師判定確診」政策於5月26日上路，PCR篩檢需求大幅下降，社區篩檢站轉型為「執行PCR採檢」及「快篩陽性確診判定」雙線並行。因應疫情持續緩降，社區篩檢站結束階段性任務，依據衛生福利部指示社區篩檢站將在8月10日退場，讓醫療量能的重心回歸急重症照護。

衛生局表示，自明8月10日起民眾如果快篩陽性需找院所進行確診判定時，建議可優先尋求66家基層醫療機構就近視訊確診；倘若有視訊判定困難或快篩陽醫病無法達成共識，可至本縣7家醫院急診室有提供現場快篩陽判定、藥物開立、PCR採檢等服務（需自付急診掛號及診療費）。籲請民眾盡量善用基層診所資源進行「快篩陽=確診」判定，可減少因外出造成不適及暴露感染源於社區。

針對中央公布北部社區新增9例BA.5確診案，縣長徐耀昌說，戴口罩、勤洗手、打疫苗仍是現階段謹防BA.5社區傳染風險的最佳策略，針對每一案境外移入及重複感染個案衛生局會同衛生所防疫人員逐案進行疫調，必要時採檢送中央進行基因定序分析，積極防堵BA.5進入社區。