桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波結局出爐，台灣大學今召開記者會說明審定結果，指出透過審定委員的逐段比對，認定林智堅的碩士論文抄襲余正煌，並建議台大撤銷林智堅的碩士學位，相關消息引起網友熱烈討論，不少人狂讚台大好勇敢；也有許多網友吐槽說，光摘要就抄了快7行字，能讓這樣論文通過的指導教授陳明通，是不是也該要好好徹查。

台大社科院長蘇宏達今在記者會上說明，余正煌與林智堅的論文透過軟體比對相似度竟達40％，審定期間三度邀請3人到場說明，但除了余正煌之外，林智堅與陳明通都未到場說明。後續審定委員會逐章逐節逐段比對兩人論文，發現林智堅論文的中文摘要共有7行字和余正煌幾乎相同，抄襲狀況嚴重。

蘇宏達指出，根據審定委員的筆記，余正煌在其論文中，英文資料名稱的部分有寫錯與寫對的狀況，而林智堅竟然也跟著一起寫錯和寫對，這種同對同錯的狀況，讓委員認定抄襲存在，且是林智堅抄襲余正煌，因此決定要撤銷林智堅的碩士學位。

相關消息在PTT上引起熱烈討論，不少網友佩服台大很勇敢，也有許多人開始質疑，放任這樣論文通過的指導教授陳明通，是不是也該要一起查啊？「 陳明通指導過的論文通通都要查吧？」、「阿通師的學生都要查一查」、「把經手的論文全部徹查啦」、「指導教授不用一起處理嗎？」、「陳明通放任這麼扯的論文過關，本來就該被查」。