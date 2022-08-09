交通部修法從今年4月30日起限縮民眾檢舉違規停車的項目，黃姓女子於前年8月修法前，被民眾錄影舉發並未順行停車，警方受理開罰900元，黃女不服向台南市政府交通局交通事件裁決中心要求撤銷罰單被駁回後，提起行政訴訟。台南地方法院雖也認定黃女違規，但卻依新法以此案不屬民眾可檢舉的違規行為為由，撤銷原處分，成為修法後台南市首件被檢舉違停遭判決撤銷的案例。

交通部修正《道路交通管理處罰條例》，規定民眾可檢舉的違規項目僅有46項。至於檢舉魔人最常檢舉的騎樓、紅黃線違規停車等行為，則不得檢舉，但民眾仍可撥打110、1999由執法人員及時排除，新法從今年4月30日起正式上路。

交通事件裁決中心主任劉佳峰表示，新法實施後，警方已經不再受理民眾拍照、錄影檢舉一般地點的違規停車，但新法實施前的違停行為，被依新法撤銷處分，在台南市則是第一件。至於此一判決是否會引發漣漪效應，仍待進一步觀察。

黃女係於前年8月19日下午5時15分，將汽車停在永康區中華路某鮮魚湯專賣店門口私人設置的斜向停車格，導致汽車停放時，車頭朝店面、車尾凸出跨越路肩至路面邊線，被民眾以行車記錄器錄影後，檢舉未依順行方向停車，案經永康警分局受理後開單舉發。

不過，黃女收到違規通知單後，以她是停在店家設置的專用停車位為由提出申訴；但交通局查證後，仍認定舉發並無違誤裁罰900元，請黃女限期繳款或到案。

黃女不服提起行政訴訟，主張停車地點是店家在私人土地設置的停車位，不應受到《道路交通管理處罰條例》的限制，且停車也沒有超過白線40公分，並未違反《道路交通安全規則》，請求撤銷裁決書。

交通局裁決中心經向該局停車工程科及市府工務局查詢，發現該停車格位並非市府公務機關繪設，因此黃女在該處路邊停車，仍應遵守《道路交通安全規則》的規定，不得以店家私設違反規定的設施主張免罰。

台南地院雖認定，黃女停車地點是店家私設的停車格位，且該格位明顯違反《道路交通安全規則》規定，因此黃女確有不依順行方向停車的違規行為；但法官也認為，依新法該行為並不屬於民眾可檢舉的違規行為，自應撤銷裁決書。