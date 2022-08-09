賴峰偉參加慢飛天使的中秋活動時表示，他現在就是把縣政做對、做好，選舉只是一個過程，施政談的是執行力。（張茂雄攝）

民進黨確定提名陳光復參選澎湖縣長，他9日上午在澎湖酒廠接受媒體專訪時表示，澎湖應該要更好，未來將繼續推動年輕人返鄉參與建設，建立澎湖智慧園區，規劃青年國民住宅，同時在觀光、醫療的深化工作持續努力。在歷經漫長的初選之後，他特別感謝立委楊曜、議員陳慧玲的支持與體諒，年底九合一選戰一定會展現大團結的風貌，做到「全力以赴、光復澎湖」的目標，讓澎湖鄉親幸福。

澎湖縣長初選雙陳捉對廝殺由陳光復勝出，縣議員陳慧玲在得知黨中央提名結果後，第一時間發出聲明稿宣布退出政壇另作人生規劃。陳慧玲表示，經過一年多的努力，雖未獲得縣長提名，但不論身處什麼位置，讓澎湖更宜居，始終是她最終極的關懷，也是她從政的動機。過去十餘年，從二屆地方黨部主委、一屆馬公市代表、二屆澎湖縣議員，一直以來都受到鄉親支持與愛護，內心充滿感恩。

國民黨提名現任縣長賴峰偉9日上午參加集愛工坊、慢飛天使的中秋活動時表示，他現在就是把縣政做對、做好，選舉只是一個過程，施政談的是執行力，現在有許多前朝留下的棘手案子，有的還在打官司中，他也會慢慢的讓它們邁向正軌，對於民進黨提名誰參選不是很重要，他會努力做好每一件事，與澎湖鄉親一起前進。

相當有趣的是，賴峰偉已經第4度參選縣長，而民進黨提名的陳光復則是第5次投入澎湖縣長選舉，另一名無黨籍參選人葉竹林也是政壇老鳥，這個組合可能會創下台灣地方自治史的記錄。