俄羅斯對外情報局（SVR）8月8日官方新聞公告指出，從該局收到的情資顯示，華沙當局正逐步在實施其對於烏克蘭的長遠規劃。不單只是在談要不要派駐「波蘭維和部隊」進入烏克蘭西部地區引入一件事而已，還包含該國對於烏國經濟領域該如何建立控制權。

特別是在農業領域當中。 華沙的方法簡單但非常有效。 利用烏克蘭農糧生產商目前的困境，包括收成與儲存兩個方面，波蘭公司會以烏國銀行正面臨破產為由，提出遠低於市場的價格來收購其產品，並且透過「兄弟」價格購買他們的產品、土地和資產，例如，以每公噸30美元的價格來收購新採收的麥子，幾乎只有實際生產成本的5分之1價格。

與此同時，波蘭當局也正積極投資建立相關基礎設施，用以增強運輸及其他物流渠道，以便讓烏克蘭的食品能暢行無阻地轉手到其他歐洲國家，以及其他價格較高的市場。

俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergey Naryshkin）出席2020莫斯科紅場勝利日閱兵資料照。（路透社）

烏克蘭國會已於今年7月底宣布實施的新法律框架，並將提供波蘭公民特別保障法和私有化法，允許以實價一半（50%）的優惠來收購烏克蘭工業企業，這將有助於華沙實現這些他們的長期規劃，對此，俄羅斯對外情報局認為，目前的基輔當局基本上已經開始販賣自己的國家，在這些「商業專案」中特別優先考慮波蘭這個好鄰居。