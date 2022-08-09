小男孩樂團互動式小型音樂會演出新竹場合照。(滾石唱片提供)

小男孩樂團日前加入第4位團員，新成員來頭不小，曾擔任過周杰倫、劉若英、魏如萱、戴愛玲等知名歌手的鼓手。小男孩樂團今宣布將舉辦「2022要義無反顧的奔跑演唱會」，是加入新鼓手編制後的首次正式公演，團員們笑說：「演唱會將會是全新小男孩樂團的成果發表會，歡迎所有人來驗收！」

小男孩樂團演唱會分別在 9月3日於台北 Legacy Taipei、9月9日於高雄後台 Backstage Live 演出，這也是小男孩樂團繼2019年後，首度回到千人場地舉辦專場演唱會，將呈現經典的 full band 搖滾編制，帶來第四張專輯《小男孩如是說》的曲目以及歷年經典歌單。

小男孩樂團去年底推出第四張專輯《小男孩如是說》，嘗試多種不同類型曲風，共同參與專輯製作的名單更包含獲金曲獎肯定的黃少雍、鍾濰宇等知名音樂人，更邀請到玖壹壹的洋蔥共同創作〈Baby我不想努力了〉，嘗試R＆B與rap交錯的突破性曲風，也和理想混蛋主唱雞丁合作膾炙人口的抒情歌曲〈我們都要好好過〉，呈現有別以往的樂團面貌。

今年二、三月份，小男孩樂團分別在新竹彌聲Mixing Studio、台南Seety新城視展演空間、台東鐵花村音樂聚落等地，展開一系列小型巡迴演出；而下半年以台北及高雄作為巡演終站，重返千人Live House以全新編制，將帶來熟悉的搖滾舞台。團員們也表示：「小場和歌迷近距離的互動可以拉近彼此的距離，而大場將有更完整的樂團編制，會有更炸的舞台！」門票8月5日啟售，可洽iNDIEVOX與KKTIX售票平台。