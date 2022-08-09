針對大陸方面發動網路攻擊，外交部長吳釗燮今天表示，外交部官網、政府英文入口網站以及外交部相關網站，從8月2日起就曾遭遇到境外網軍的持續攻擊，惡意連線次數最大值高達每分鐘1億7000多萬次，各網站都已進行連線過濾或調整網路設定，目前運作如常。

吳釗燮今天在國際記者會中，回應媒體詢問中國發動網路攻擊情況表示，第一次出現攻擊是在8月2日，偵測到有大量來自中國和俄羅斯的IP連線攻擊，意圖癱瘓我們網站的運作，一分鐘高達850萬次的連線，經過緊急復原系統作業，當天網站都已經恢復瀏覽功能。

但是境外的網軍仍持續攻擊外交部相關網站。他說，在8月4日中午、深夜，8月5日清晨和8月6日凌晨，外交部偵測到境外網軍以更新的手法進行更大量的攻擊。原來偵測到的只是來自中國、俄羅斯的攻擊，現在手法已經更多元化，惡意連線次數最大值高達每分鐘1億7000多萬次。

吳釗燮表示，經過緊急搶修，相關網站已經修復完畢，上述兩個網站目前也是正常運作當中，除了外交部官網和台灣英文入口網站之外，政府其他機構網站也受到嚴重攻擊。

他強調，對於境外敵對勢力的網軍不斷發動攻擊，相關網站或有瀏覽速度較慢或者是暫時中斷連線的情況，目前都已進行連線過濾，以及調整網路的設定，外交部會持續保持高度警戒，若有任何異常也會妥於應處。

媒體詢問我國爭取各國支持，目前與主要國家官員聯繫到什麼樣的層級？以美國為例，是否會持續派遣官員來台？

對此，吳釗燮表示，基於與各國的外交默契，外交部從來不會對外界說明彼此有連繫的官員層級，但他強調，我們跟這些理念相近國家的連繫非常的密切。