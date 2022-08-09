台大認定林智堅論文嚴重抄襲決議撤銷碩士學位，桃園市議會國民黨團9日緊急開記者會，直指桃園不需要沒有誠信的參選人，要求林智堅公開道歉、主動退選，也向桃園市長鄭文燦喊話，呼籲他別再盲目護航輔選，以免拖垮自己政治生涯。

「林智堅，誠信破產，公開道歉，主動退選！」桃園市議會國民黨團總召徐其萬說，台大論文審定會認定林智堅國發所論文抄襲嚴重，撤銷林的碩士學位，林智堅淪為全國各縣市最沒有誠信的參選人，直指桃園市不要沒有誠信的人來當桃園市長，呼籲鄭文燦不要再輔選一位沒有誠信的人，林智堅更應該公開跟市民道歉。

議員詹江村也說，誰都有可能犯錯，對犯錯後的態度非常重要，但林智堅到現在還在硬凹，「不要把選民都當弱智！」呼籲民進黨為了下一代，要誠實面對抄襲問題、公開道歉，社會大眾可以選擇原諒，否則整個民進黨都會被林智堅拖垮。

議員舒翠玲也說，學歷不重要、品格才重要，從小教育禮義廉恥國之四維，四維不彰國乃滅亡，林智堅做錯事卻知錯不改，還用更多謊言來圓謊，崩壞的人格和品格是市民無法忍受，公開呼籲林智堅要對過去2個月操弄社會資源圓謊，要第一時間向市民道歉，也要求林發揮僅存道德勇氣主動退選。

議員梁為超也說，沒有誠信的候選人沒有資格選市長，向鄭文燦喊話：「這樣候選人你還要護航、還要行政不中立輔選嗎？」呼籲趕快「換堅」，我們桃園市民不要。

議員徐玉樹也說，林智堅已經被台大公開表達論文有問題，鄭文燦別再拉著沒有誠信、沒有品格的人跑攤選舉，如果鄭文燦能接受林智堅，就代表可以接受不誠信的人，相信市民水準很高。

議員黃敬平也要鄭文燦別再盲目護航，林智堅應該知所進退，公開跟民進黨中央反應，自己因為抄襲事件對黨帶來重大傷害跟不名譽，黨可以提出其他人選，而他自請退選。他提到新明市場的攤商也說，寧可相信中元普渡的鬼、也別相信林智堅那張嘴，林智堅到底還選不選得下去？民進黨要不要「換堅」呢？揶揄：「小智，丟寶可夢精靈球都救不了你了！」