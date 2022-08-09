國民黨主席朱立倫昨日表示，農漁民需要的是如何能賺錢，而非選舉到了才發農遊券，拜託民進黨「腳踏實地，不要政治考量」。農委會主委陳吉仲表示，朱主席應多了解農遊券帶動的效益，農遊券和選舉沒有關係。

陳吉仲今(9)日出席「綠能漁電共生88.8億元聯貸記者會暨和光蝦銷售簽約儀式」，對於朱立倫批農遊券是因為政治考量，陳吉仲表示，最初發放農遊券是因為許多休閒農場的人潮受疫情衝擊，後來的農遊券2.0則是遇到產業紓困與振興，難道農遊券1.0和2.0都和選舉有關？

根據農遊券滿意度調查顯示，民眾滿意高達9成7，執行效率也是各部會之冠，更超過9成9的業者希望可以繼續農遊券的政策，重要的是農遊券讓超過500萬的遊客到農漁村消費，帶動產值超過70億，當各種外在環境因素改變的時候，當然要透過各樣措施確保農漁民收入，以及農村經濟活化等。

陳吉仲說，本次農遊券3.0計推出30萬份，以每份面額200元來算，預算就達6000萬，朱立倫主席如果願意來了解農遊券帶來的效益，很樂意提供資訊給他，國民黨也可以聯繫所有參與的農會總幹事，聆聽他們的想法。

陳吉仲表示，面對這樣的外在環境挑戰時，應思考如何讓農業永續，以及降低對單一市場依賴，包括透過冷鏈、加工、自動化、機械化、物流等方法，對於外界所有的不實批評或紛擾，農委會都很樂意把政策說清楚，但不會阻礙我們往前走。