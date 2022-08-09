79歲吳姓老翁長期被病妻懷疑出軌，雙方多次爆發衝突，雖然社工建議吳妻求診身心科，吳翁的兒子也在家中裝監視器，讓母親監看，不料今年初吳翁與妻子又因此事起爭執，吳翁不慎推倒對方，致她後腦撞地，送醫不治，吳翁涉嫌過失致死罪。台北地檢署考量吳翁當時只是被動的遮擋，給予吳翁緩起訴，命他須接受2小時法治教育。

據了解，吳翁與77歲的妻子結婚多年，近年患有慢性病的妻子一直懷疑丈夫外遇，夫妻時常起爭執，吳妻曾因此報警指稱遭到丈夫家暴，社工前往訪視，建議吳妻赴醫院身心科求診，吳翁子女亦在家中裝設監視器，以便老母親監看。

今年2月間，吳翁在客廳看電視，吳妻又懷疑丈夫有小三，吳翁要求妻子上樓去房間休息，吳妻拒絕，雙方發生爭執。

吳翁想帶妻子去身心科就診，妻子不肯，推與吳翁拉扯，吳男反手推開妻子，不料妻子往後仰倒，發出巨響，吳急忙打119通知救護人員趕來，但吳妻送醫仍不治。

檢方依據法醫鑑定報告，吳妻死因是後腦遭外力重擊，導致硬腦膜下出血，吳翁坦承失手推了老妻一把。

檢方並勘驗吳翁客廳的監視器畫面，發現吳翁對妻子說「帶妳去看」，認定吳翁曾想帶妻子就診，雙方在拉扯過程，吳翁屬於被動的遮擋，加上吳年事已高，事後已悔悟，因此給予吳翁緩起訴處分。