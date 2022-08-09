「角落小夥伴」第二彈動畫電影《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》，上周末於全台戲院上映，這次負責中文旁白的影后母女檔賈靜雯與Angel也趁著上映前包場，邀請近200位親友一同搶先觀賞，不僅親友們紛紛大讚Angel是最可愛的聲音，賈靜雯更透露Angel當天超興奮卻很緊張，並且不習慣自己甜美的聲音。

除了包場外，賈靜雯也和Angel一同大玩「角落快問快答大挑戰」，以5隻小夥伴的特質與習慣為題，沒想到釣出了超爆笑的答案！被問到家中誰像「白熊」一樣怕冷，賈靜雯爆料是老公修杰楷，但Angel卻選了媽媽，讓賈靜雯笑稱：「有種冷是媽媽怕你冷！」

接著母女默契極佳，一致認為愛看書的咘咘最像「企鵝」，而Angel則是愛吃但又注重身材像極了「貓」，以及最愛挑食會留下像「炸豬排」一樣的食物的是波妞，完全認證家中每位成員都像極了角落小夥伴。

最後問到想帶誰參加電影中的魔幻派對時，Angel選擇了咘咘且害羞解釋：「我知道咘咘也很喜歡角落小夥伴，她如果可以參加魔幻派對，一定會很開心。」而賈靜雯則是選了Angel一起參加派對：「她即將去讀書，進入另一個人生階段，所以希望有更多時間可以陪她，帶她到一個有魔法的地方是一個很好的紀念。」也看出母女倆感情極佳的一面。