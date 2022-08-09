民進黨新北市長參選人林佳龍持續針對社宅政策批評新北市府，他今早受訪強調，自己在中央還沒有社宅相關政策時就開始推動，擔任台中市長時社宅有6700多戶，未來若當選新北市長會和中央合作增建2萬戶社宅，新北市府是在轉移焦點、烏賊戰術，自己會把社宅當作檢驗侯友宜的重大政策，請侯不要找藉口。

林佳龍認為，侯把中央推動或根本都市計畫都還沒開始的案子算入，說有7個新的社宅土地，例如蘆南蘆北、新泰塭仔圳，但這些八字都沒一撇，因為社宅應是內政部營建署列案發包興建，才會列入戶數。

林佳龍批，新北市政府一直都提供錯誤資訊，誤導輿論，新北社宅確實沒有新的規畫，內政部營建署都能看到數據，新北市府不但沒檢討還攻擊，用轉移焦點或烏賊戰術，是在潑髒水、抹黑，無法掩飾新北在推動社宅上的無心無力。

林佳龍稱，總統蔡英文2016年當選後，就推動8年20萬戶社會住宅政策，而自已2014年在中央還沒有相關政策時就開始推動，是全國最快、最多，擔任台中市長時，社宅就有6700多戶，其中3500戶還被現任台中市長盧秀燕一部分賣給建商。

林佳龍表示，自己當年推動社宅，就是要服務勞工、青年，推動「三好一公道」，也就是地段好、建物好、生活機能好、租金價格公道，未來他若當選新北市長，會和中央合力增建2萬戶新設宅，並有3000戶會在捷運聯開場站興建。

林佳龍控，過往新北市府在新板特區、土城開發等，取得新的容積或都市計畫用地，很多都拍賣掉了，哄抬地價讓新北年輕人沒有社會住宅可以住，自己相當重視社宅，因此會將此議題當作檢驗侯友宜的重大政策，若侯有信心辯論，社宅政策可當雙方辯論第一個議題，請侯不要轉移焦點、魚目混珠。