不畏風雨，天雷操演屏東海岸震撼登場。(林和生攝)

中士砲長黃炳錩在演訓中度過初為人父第一個父親節。(軍方提供)

國軍天雷操演9日上午在屏東楓港陣地震撼登場，38門155榴彈砲分布在長約1公里的海岸線，面海進行實彈射擊，目地是預防敵人從海上登陸，雖然恆春半島天公不作美，下起間歇性雨勢，但軍方強調，演訓不畏風雨，努力完成任務。

此次參與演訓單位包括43砲指部、333旅砲兵營及東指部，參與官兵被視為機密，軍方不願透露；上午8時38分一到，各門砲陸續發射照明彈，接著演訓空炸及海面炸射。

第四作戰區政戰主任樓偉傑表示，雖然演訓時下起間歇雨勢，但國軍訓練不分天候狀況，畢竟敵人進犯時也不見得看天候，所以在這種天候下完成訓練，也顯示平時火砲保養及訓練確實。

今年參與演訓的43砲指部砲3營砲3連中士砲長黃炳錩，2個月前剛當父親，今年是他第一個父親節，因為操演任務必須留在部隊加強整備，不能回家與家人一起度過第一個父親節。

但他覺得能在操演場地，與砲班兄弟姊妹一起完成任務，展現平常訓練的成果，格外有意義，用另一種方式迎接自己第一個父親節，在陣地中保護自己的孩子，守護國人安全，感到非常榮耀，這是最難忘也是最棒的父親節。

他也強調，等放假回家會告訴孩子說爸爸超愛你的，會用生命守護你，就像守護國家一樣。