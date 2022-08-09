中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬3458例新冠肺炎本土病例，死亡新增18例，死亡數連續量天下降，是自5月12日相隔89天以來新低。但新增一名8個月大男嬰，無慢性病，死因為綠膿桿菌、敗血症及肺炎併急性呼吸窘迫及氣胸，雙重感染新冠病毒，上了葉克膜仍救不回。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天確診數和上周同一天相比，上升0.7%，比上週同期高出一點，但以本周來看，週日到週二還是屬於持平，目前還是少了43人，未來這週整體確診數和上週相比算是持平方向可能性高。

指揮中心公布，國內今天新增本土個案23458例、境外211例、死亡 新增18例，死亡為是5月12日，相隔89天以來最低。

各縣市分佈，仍以新北市為最多4135例、台中3063例、台北2617例、高雄2248例、桃園2151例、台南1834例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡新增一名8個月大男嬰，7月6日發燒，7月7日呼吸急促到急診，X光顯示右上葉肺炎，新冠PCR陽性確診，診斷肺炎併敗血症，收治加護病房，給予瑞德西韋、抗生素等藥物治療，插管使用呼吸器，住院後血液培養出多重抗藥性綠膿桿菌，住院當中併發大量胸水、氣胸，葉克膜治療仍病況惡化，7月31日過世。

羅一鈞表示，該名男嬰主要死因為綠膿桿菌、敗血症及肺炎併急性呼吸窘迫及氣胸，同時雙重感染新冠病毒。

國內12歲以下兒童重症累積156例、死亡26例、肺炎21例、MIS-C88例。