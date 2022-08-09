大陸財聯社9日報導，一則8日晚間疑似多名公募基金經理因違規參與場外期權交易，被警方帶走調查的傳聞，不脛而走並持續發酵。據網傳消息，此事件涉及基金經理300餘人，業界人士稱，如若屬實，則是公募基金行業有史以來最大醜聞。截至9日中午，仍尚未由任何來自基金公司或是基金經理的澄清，但場外期權交易卻再度被推上了風口浪尖。

報導稱，大陸場外期權作為證券業近幾年的新興業務，是指在非集中性的交易場所進行的非標準化的金融期權合約，是根據場外雙方的洽談或者中間商的撮合，按照雙方需求自行制定交易的金融衍生品。整體來看，國內場外期權只能機構和企業客戶參與，「場外期權只能以機構投資者的形式參與，達到滿足條件才能與券商簽訂交易協定。」有金融衍生品行業人士強調稱。

場外期權交易主要以證券公司為交易商，是證券公司場外衍生品業務的其中一類，另一類是收益互換。

財聯社報導，近幾年，大陸場外衍生品市場呈現出規模增長迅猛的特點。根據中證協披露數據，截至2021年底，場外衍生品市場存量初始名義本金規模2兆0167.17億元，（人民幣，下同， 約合新台幣元），全年累計新增8兆4038.01億元，同比增長76.56％。其中，場外期權存量名義本金規模9906.5億元，全年累計新增3兆6310.66億元，同比增長39.41％。

另據中證協今年1月發布的場外衍生品報告，截至今年1月底，場外期權期末存量名義本金1兆0917.17億元，交易筆數2萬2324筆。在存續交易業務類型中，股指類場外期權名義本金6149億元，占比56.32％；商品類場外期權占比8.21％；個股類場外期權占比10.19％；其他類場外期權占比25.28％。從占比來看，場外期權業務目前以股指類場外期權為主。

財聯社報導，基金經理處透露，公募基金是不能參與場外期權的，但目前網傳資訊更多指向了基金經理的私人行為。

私人行為又如何實現？前述金融衍生品行業人士表示，從個人角度來看，基金經理無法直接參與場外期權交易，只能通過協力廠商機構參與，「目前的情況來看，基金經理或是參與了場外個股期權的交易，而資金仲介作為場外期權的交易對手方之一。此交易主要針對A股。股票暴漲或暴跌，基金經理通過場外期權都有可能獲得巨額的收益，因為這裡面可以加槓桿。現在A股主要是看漲期權。」

該人士進一步指出，因為投資場外衍生品和A股股票掛鉤，如果基金經理真的參與，或意味著基金經理先在券商下單看漲期權，後可通過資金建倉來抬升股票價格，實現股票上漲，場外期權也順勢暴漲，這樣完成結利。「基金經理的交易對手方一般需要對沖，對沖的過程可能會導致掛鉤的股票價格上漲。」

也有更為直接的版本來解釋基金經理如何賺期權的「外快」：某基金經理建倉之前，先通過場外期權通道（一般是私募）在券商下單看漲期權（槓桿普遍在10倍以上），以此計算，建倉後如果某股票漲幅50％，場外期權的漲幅可能超過500％，是一種暴力且隱蔽的手段。不難發現，場外期權交易格外火熱。

雖然疑似基金經理違規參與場外期權交易，目前尚未有涉事基金公司或基金經理出面澄清，但場外期權交易，這個昔日並不受廣泛關注的交易類型著實再度走進公眾視野。