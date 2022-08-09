群光(2385)在2Q業績報喜，3Q旺季可期，內資法人買超下，今早股價大漲逾6.5個百分點，歷經1個半月的整理，今早完成填息。群光今年配發6.1元現金股利，公司連續3年配息在5元之上。今年群光除息日為6月16日，前一日的收盤價為84.7元，今早盤群光股價最高來到85.4元，一根長紅K棒完美填息。

群光第2季營收286.52億元、年增13%，為歷年同期新高，營業利益25.13億元，年增36%，稅後淨利達17.84億元、年增35%，EPS為2.50元。累計上半年稅後淨利達34.93億元、年增21%，EPS為4.91元，創歷年同期新高。展望3Q旺季可期，營收可望再衝高。

群光非PC類產品仍是下半年主要成長動能，包括AI影像相關產品，群光影像產品中以智慧裝置比重最高，近期則陸續加入新領域應用，包括車用、會議視訊、一次性內視鏡模組、醫療用產品等，雖然新領域應用占比不到5%，不過未來在產業趨勢向上帶動下，營收占比可望擴增。

群光PC產品受惠ASP提高下，第三季業績也有一定程度成長，預期第三季營收將呈現雙增，年增12-15%。各產品線中，高階鍵盤LED背光鍵盤受惠ASP提升，營收比重有所增加，占比約43%；2-in-鍵盤部分，主攻美國品牌大客戶，ASP可超過40美元，今年客戶有新產品放量，帶動出貨量增加；電競則隨著客戶市占率走揚，營收同步成長。