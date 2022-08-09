慣竊文具店偷筆辯稱做善事 員警5分鐘內迅速逮人

45歲陳姓男子平時遊手好閒，多次到文具用品店行竊，店長上月28日發現他偷拿白板筆、鋼珠筆等，隨即追出並立刻報警，員警5分鐘後在巷弄發現賊蹤，當場逮人並起出價值2817元的文具，陳竟打著要贈送禮物給弱勢小朋友，企圖讓員警放他一馬，員警查出他犯案不只一次，訊後依竊盜罪嫌送辦。

陳男自新北市中和搭車到景美夜市附近，在一間文具店內行竊筆帶、抽取式標籤、白板筆、鋼珠筆、塑膠擦、中性筆、替換筆芯、剪刀、膠水等，店長眼尖發現他沒有結帳直接離開，追到附近巷弄內，他加快腳步逃跑。

員警獲報後，立刻根據店長口述的竊嫌的外觀、衣著、離去的方向，通知附近警網騎繞行巷弄，5分鐘後在一間商圈出入口，攔下陳姓嫌犯，並在他的背包內發現行竊得手的文具，他辯稱，自己很有愛心，想要拿文具送給弱勢小朋友，並非要據為己有，希望員警發揮善心，放他一馬。

但警方查出他行竊不是第一次，曾在同一間文具店下手，8日進入文具店就被盯上，店長目擊他將文具先放在購物籃，轉至其他走道，再將文具裝進隨身的背包，全程未告訴店長要拿去送禮，直到被逮後才推託是做善事，警訊後依法送辦。