一名甘姓男子的車輛因怠速中離開視線，遭陳姓男子開走，趕緊向四分局春社派出所報案，正在休假的所長邱柏昌在潭子區麵店用餐時，發現有一部自小客車與通報的車輛外觀相符，立即衝出麵店尾隨並通報，幫車主在30分鐘內找回愛車。

甘姓男子說，自己停放在路邊發動中的汽車遭不明人士開走，對於自己未將車熄火即離開視線範圍感到懊悔不已。警員徐建翔釐清案情後著手展開調查，以警政車行系統及監視器追查，發現該車行駛方向不斷地出現在南屯與潭子之間，立即請求支援，投入更多警力加強攔查。

巧的是，所長邱柏昌因休假帶妻子跟女兒在潭子區圓通南路某麵店用餐時，突然發現窗外車流中，有一部自小客與正通報失竊的車輛特徵相符，立即奔出店外，一路尾隨並通報警網，警員陳宏霖等3人立即趕赴現場，當場攔截該部失竊車。

據了解，竊嫌為73年次陳姓男子，有竊盜等多項前科，入監服刑多次仍不知悛悔且故態復萌，偵訊時陳男承認犯行，全案依竊盜、毀損罪嫌送辦。