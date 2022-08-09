新北市青少棒代表隊10日將啟程前往美國賓州參加「2022年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽」，新北市政府全額補助代表隊集訓裝備費及旅費，教育局副局長歐人豪今（9）日在三重棒球場為代表隊授旗，目標將冠軍獎盃帶回台灣，榮耀新北。

教育局表示，新北市青少棒代表隊由二重國中總教練邱耀宇領軍，球員以二重國中為主體，結合新泰國中好手，共14位選手。日前於國內錦標賽優勝取得本項賽事代表權，將於10日啟程赴美國賓州華盛頓參賽，與墨西哥、歐洲、加勒比海、美國東、南、西、北區的代表隊及地主隊等，共10支隊伍一同較勁，賽事分兩組進行，採雙敗淘汰賽制，預計19日返台。

二重國中校長游翔越表示，新北市代表隊近三年於全國青少棒錦標賽，同時也是本項賽事的選拔賽，已獲得三連霸的佳績，近年部分國際賽事因疫情影響而緩辦，今年睽違4年再度進軍世界賽，教練及選手們都相當雀躍，全隊自7月初展開緊鑼密鼓的集訓，將全力以赴，爭取榮耀，同時感謝市府做為強力後盾，支持出國參賽所需經費，期望可以代表新北為國爭光。

新北市青少棒代表隊在美國小馬聯盟賽事表現亮眼，曾在2011年獲得世界賽亞軍，後續更在2016年、2018年獲得2次世界賽冠軍，2次率隊獲得金盃的總教練邱耀宇，這次再次領軍出征，他表示，球員們表現沉穩，全隊合作默契良好且鬥志高昂，期望可以獲得好成績，光榮返台，與大家分享榮耀。

教育局長張明文表示，新北市長期培育體育人才，更致力推廣棒球運動，美國小馬聯盟棒球賽事以往由中華棒協主導及補助的中華代表隊參賽，改制後首次以縣市代表出賽，選手代表新北為國爭光，市府全額補助代表隊集訓裝備費及旅費，讓球隊無後顧之憂放心參賽，這次睽違4年再度披上戰袍出征，鼓勵選手展現拼鬥不懈的態度，把冠軍獎盃帶回來，讓世界看見臺灣的棒球精神。