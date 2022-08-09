大陸外交部發言人華春瑩在推特發文稱，百度地圖可見台北有多間山東餃子店、山西麵館，表明台灣一直是大陸的一部分，民進黨新北市長參選人林佳龍今直言，華春瑩說法是自曝其短，被當笑話在看，不要用中原天朝觀，把所有飲食文化的發展都視為國土延伸。

林佳龍今天上午到中和區南山福德宮參拜，被問到對於華春瑩文章的看法，他說，一個外交部發言人講這種話就是典型「天朝觀」，一切都以自己為中原，是全世界的中心，講出這種話被當笑話在看，「真是笑掉全世界的大牙」。

林佳龍說，華春瑩真的不要自曝其短，不要用中原天朝觀，把所有飲食文化的發展，都視為國土延伸，難道大陸境內很多麥當勞、肯德基，那就是美國的一部分嗎？

林佳龍強調，文化交流是跨越國境跟族群，好東西跟好朋友分享，特別是飲食文化，台灣能夠成其大，就是因為我們像江海能容納百川，400多年來從原住民、閩客、漳泉到日本、美國甚至歐洲，各種文化都能在此能夠發展，這就是台灣最寶貴的資產。