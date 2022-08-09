梁靜茹擔任《中國好聲音》導師，創下收視第一的佳績。（天熹娛樂提供）

梁靜茹在《中國好聲音》大展歌喉。（天熹娛樂提供）

情歌天后梁靜茹加盟浙江衛視王牌音樂綜藝《中國好聲音》， 以新晉導師的身份，與李克勤、李榮浩、上海音樂學院院長廖昌永一起組成最新導師陣容。消息曝光後，「終於又可以聽情歌天后唱情歌了」、「期待梁導師的精彩舞臺」等評論刷爆網絡，其話題也一舉衝點閱率最高位，熱度久居不下，且點閱率超過216億次，收視率為當時段第一。

8月5日節目首播，梁靜茹一席粉紅色系長裙現身初舞臺，深情演繹了李榮浩導師的歌曲〈耳朵〉、〈我知道是你〉，舞臺現場相關話題還登上了熱榜。現場四位導師還和「好聲音見證人」劉德華隔空合唱〈上海灘〉，梁靜茹粵語獻唱，一展鏗鏘歌喉，讓觀眾大呼滿足。節目首播第一期梁靜茹就收穫滿滿，現場不僅使出渾身解數和其他導師爭奪學員，還在學員唱〈崇拜〉經典歌曲後秒轉身，隨即便把其攬入門下。

說起參加節目的初衷，梁靜茹坦言自己最初也是唱歌比賽出身，和同樣經歷了很多過程的《中國好聲音》學員們一樣，懷抱著音樂夢想，因為走過同樣的路，知道學員們的艱辛與困苦、為了什麼喜歡唱歌，希望自己能成為他們的依靠；也因為有恩師李宗盛的一路緣分和家人的支持，她才能一直唱歌給大家聽，也希望給予學員們勇氣與力量。提起會做一個怎樣的導師，梁靜茹說應該會是溫柔偏厲害的導師，會以一定的標準去要求學員。