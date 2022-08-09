蔡英文總統今（9日）到斗六市永福寺上香祈福表示，這幾年來台灣一直受到一個打擾，就是中國大陸的假訊息，嚇唬台灣人、欺騙台灣人，這次軍事演習也有很多假訊息，整個過程裡面，台灣人表現的很冷靜，非常成熟，所以我要跟大家道個謝，國家面臨威脅的時候，人民保持冷靜、保持自信，就是最重要的事情。

蔡英文今（9日）出席雲林縣第一個社會住宅「斗六好室」動土典禮前，先到斗六市永福寺上香，立委劉建國陪同。

蔡英文致詞表示，她有幾個要跟大家道謝的事，一是謝謝大家2020年時繼續支持她讓我能把台灣保護好；其次是疫情情間大家都把口罩戴得好好，指揮中心叫我們做什麼事，我們台灣人都很乖都很配合，公民精神和素質真的很好，大家都很團結，她也要跟大家道謝，大家配合、團結，我們疫情是受到控制的。

蔡英文話鋒一轉說，還有一項感謝她千萬要表達的，就是這次這幾天以來大家都知道中國要做軍事演習，國軍很勇敢守在第一線保護台灣，她也要感謝國軍我們的兄弟姊妹能夠面對中國的威脅，堅守崗位，保護我們台灣。

蔡英文表示，她在這裡也要跟大家做個提醒，就是這幾年來我們一直受到一個打擾，就是中國直傳遞假訊息，要來嚇唬我們台灣人，要來欺騙我們台灣人，所以她要跟大家拜託，如果看到有什麼怪怪的訊息要去查證，不然就近跟民代講，提醒他們有這件事情，這對社會穩定很重要，這是我們一起來做，一定做得成的事情。

蔡英文強調，這次演習裡面有很多假訊息，她覺得有一個地方很不錯，就是我們台灣人看到假訊息，一旦澄清就理解，整個過程裡面台灣人表現的很冷靜，也表現非常成熟，所以她要跟大家道個謝，國家面臨威脅的時候，人民保持冷靜，保持自信就是最重要的事情，她跟大家道個謝。