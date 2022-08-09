環保署資源回收考核，竹北市等4個公所資收獲特優獎。（羅浚濱攝）

新竹縣目前還沒有垃圾焚火爐，環保局在13鄉鎮市積極推動資源回收，環保署日前公布110年度全國資回收績效考核，新竹縣績效更上一層樓，獲頒最高榮譽「金質獎」的肯定。竹北市、竹東鎮、寶山鄉及芎林鄉榮獲特優獎，尖石鄉則拿到最佳進步獎。

「新竹縣推動資源回收績效考核已連續9年獲環保署的肯定！」縣長楊文科說，這要歸功於全體縣民配合環保局資源回收相關政策，縣府補助各社區設置回收標示及改造資收設施環境，更有賴各鄉鎮市公所宣導民眾徹底執行資收工作，加強垃圾破袋檢查分類的正確性，讓資收率年年提升。

環保局長朱振群表示，該局拍攝廢紙容品回收處理等相關宣導短片，在各社群網站宣傳， 推動內灣環保商圈獲評特優，成立公私部門的 河川及海岸巡守隊，不定期清除河川和海岸垃圾，使新竹縣資源回收率從2014年的42.81％提升到去年的58.03％，一步一腳印，逐年提升資收率。

朱振群說明環保署考核獲特優獎的竹北市公所，在非洲豬瘟期間，與環保局共同協助市場和餐飲業廚餘分類，提升廚餘廠處理效益；竹東鎮公所實施分天分類回收及擴充資收細分場區，提高資收效率。

寶山鄉公所協助辦理移工宿舍資收站，規模達社區、公寓大資源回收示範站，並結合外語宣導，頗具特色；芎林鄉公所結合社區志工及社規師親力親為，共同打掃社區髒亂點，並重整規畫資收場域，並深耕社區資收教育訓練，獲得高度肯定。

幅員遼闊的尖石鄉，鄉公所在各景點設置資 源回收桶，加強宣導遊客垃圾不落地，清潔隊也不時巡查處理廢棄物，維持好山好水的美景，榮獲最佳進步獎。