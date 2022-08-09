信義房屋文湖國小店為信義房屋17家永續門市之一，7月整月在店門口佈置「開心農場」，租用水耕蔬菜箱，一株株嫩綠的蔬菜吸引來往的人們駐足，不僅每一株菜可減碳15kg，時不時有住戶來看看自己的菜苗長大了沒，讓分店與社區住戶形成永續連結。

信義房屋文湖國小店店長孫國豪表示，店面鄰近文湖國小，常會有小孩、家長經過，在門市的退縮空間旁正好有兩面櫥窗，一面放水耕蔬菜箱，一面也不會遮擋到櫥窗的物件廣告；而水耕蔬菜照顧容易，由同仁每周澆２次水、定期加營養液，蔬菜就能生長，不過因為放在戶外，容易生蟲，因此同仁要定期檢查是否有蟲，把蟲給撥掉。

孫國豪說明，在7月期間，共採收2次，1次可採收32株蔬菜，為了讓社區了解水耕植物的生產歷程，食用更多的蔬菜，並珍惜食物，使用在地食材，也邀請10名文湖國小學生與家長一同見證菜苗成長，他們在菜苗上貼上姓名貼，期待菜苗長大。

種菜期間搭配店面外的LED看板，初估應超過上百名住戶知道信義房屋永續門市的理念，也培養學童對於蔬果的正向態度，一同學習SDGs實踐。孫國豪表示，社區服務是長遠經營，許多住戶因此與同仁成為好友，傳來拿蔬菜包燒肉、生菜沙拉盤的照片，也牽起分店同仁與住戶間的深厚情誼。

信義房屋表示，做這件事情對同仁、社會都有效益，對同仁來說，植物可以淨化空氣，收成後也能多吃蔬菜，而對社會來說，信義房屋和社區一起為地球永續努力，多食用蔬菜不僅達成SDG2追求更好的飲食&SDG 13氣候行動，也照顧食用者身體健康。

信義房屋進一步說明，信義房屋以人為本，以企業倫理精神融入經營，持續創新服務。對應聯合國永續發展目標SDGs，致力永續好生活，而今年開始全台17家永續門市，由分店自主提案創意點子，讓永續想法由下而上落實。