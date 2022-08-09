台大今（9日）認定桃園市長參選人林智堅抄襲，林智堅第一時間回應，不理解台大這麼大動作的實質內容是什麼？競總一定會有回覆。資深媒體人黃揚明指出，台大在說明會有秀出「余正煌版本論文時間早於陳明通寄給楊玲宜（時任新竹市長辦公室副主任）的版本」之關鍵證據，直言無論林智堅要如何申訴都「不可能」逆轉，更喊話林：誠實為上策！

黃揚明今發文表示，在看完整場記者會後，不知道媒體與觀眾有沒有發現一個關鍵證據，即台大社科院院長蘇宏達在說明時提及：余正煌有提出「2016年1月28日版本」。黃直言，這份草稿絕對是關鍵證物！因為林智堅、陳明通舉證的最早證據，為「2016年2月1日」陳明通寄給楊玲宜的版本。

黃揚明指出，余正煌證明了自己有提供比陳明通寄給楊玲宜的檔案更早的版本，且台大審定委員會認定，有4段抄襲內容出自余的1月28日版本。審定委員會也提到，林智堅提供公證的電郵與這份檔案，「根本無法證明寄送的原稿原始作者為林智堅」，同時也無證據顯示在此電郵之前，陳明通有無收到林寄送的文稿。

此外蘇宏達還提及：電郵中有「請智堅自我發揮一下」字句，其真意與實情不能確知。因此黃揚明最後直言，無論林智堅要如何申訴、訴訟救濟，許多事實證據都不可能因此逆轉，他更喊話林：「誠實為上策！」