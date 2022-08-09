2022 年7月機械出口持續增長，出口值達 33.81 億美元，較去年同期成長20.8％，出口值並創下歷年新高紀錄。同時，受新台幣貶值影響，以新台幣計算出口值達1008.31 億元，也同創歷史新高紀錄，為台灣機械出口首次突破千億元新台幣紀錄。

顯示雖然受到地緣政治衝突、全球通膨問題與未來景氣不明等因素影響，在全球新冠疫情趨緩下，各國對機械設備之剛性需求仍在，台灣機械出口仍然穩定增長。

在工具機部分，2022 年7月工具機出口2.84億美元出口排名第三，較去年同期成長 27.8％，較6月出口月增0.17億美元。電子設備與檢量測設備仍為我國機械出口前兩大，受惠半導體產業需求暢旺，7 月份出口仍維持兩位數成長，合計前7月占我機械出口 27.6％，出口金額達 58.29 億美元。

台灣機械出口在全球仍極具競爭力，目前訂單能見度已到今年第四季甚至明年第一季，但國際情勢變化快速，尤其兩岸情勢的變化對於下半年的機械出口，更增添一些不確定因素。

雖7月份對中國大陸出口轉正成長 3.7％，出口值為 9.05 億美元，但合計前7月對中國大陸機械出口仍較去年同期下滑7.4％，對美國機械出口則較去年同期成長 43.0％。

目前中國大陸與美國仍為我出口前兩大國家，與去年全年出口占比相比，中國大陸已由 30.9％下滑至 26.4％，下滑 4.5％，美國則由 22.2％成長至26.3％，增加4.1％。顯示全球製造業版圖正逐漸改變中，台灣機械也因應地緣政治風險小心因應並調整市場布局。

展望今年全年機械出口，雖受諸多國際不利經濟因素影響，但整體機械出口預估仍可維持正成長，今年前7月台灣機械出口成長 13.9％，工具機設備出口也成長 16.0％，預估全年度機械出口仍可成長 10％~15％。