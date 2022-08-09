雙引擎啟動，散熱模組供應商安力國際（5223）7月合併營收以2.15億元寫下歷年最強7月，年增約20％。另前七月合併營收為13億元，亦以年增7.7％，創下歷年同期新高。

安力-KY指出，伺服器、新能源車兩大需求強勁的產業帶動，是7月及前七月同步創下歷年同期新高的主因。

就產品組合言之，累計前7月營收中，伺服器及家用遊戲機營收約占2.6億元，營收占比約二成，根據DIGITIMES Research調查統計顯示，今年第二季全球伺服器出貨量達4,551萬台，季增3.3％、年增逾一成，安力-KY表現明顯優於產業平均值。

展望第三季，安力-KY指出，由於有封控及長短料遞延的訂單出貨加持外，需求面亦因受惠北美雲端業者持續擴建資料中心基礎設施，及企業客戶因應數位轉型帶動，皆可望為全球伺服器挹注出貨動能，法人推估，第三季伺服器產業出貨仍將出現雙成長，不單季增逾5％、年增率亦達到7％，上看4,800萬台，年增約7％，在產業仍穩步向上下，安力-KY來自伺服器的營收挹注也將同步向上。

另在新產品應用部分，尤以新能源汽車關鍵零件的出貨成長最受注目，經結算，安力-KY 累計前七月車用營收約為0.27億元，雖然營收占比僅2％，不過，隨著各國積極推動新能源車、制定燃油車退場政策等，不論是傳統車廠或是新創車廠，都積極發展電動車產品，新能源汽車應用有望成為安力-KY未來的金雞母之一。

展望下半年，儘管電子產品旺季在即，但市場卻雜音頻傳。目前看來，景氣較明確的僅新能源車、伺服器，這也是安力-KY將其列為重要營收組合的原因。