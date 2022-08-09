菲律賓第二季經濟擴張少於預期，寫下近三季最低增幅，但仍有望達成2022年官方訂立的成長目標，也給予該國央行更多空間能夠緊縮貨幣政策，俾以遏止通膨躍升。
菲律賓4到6月該季國內生產毛額（GDP）較去年同期增長7.4％，增幅低於前一季的8.2％以及市場預估的8.6％。
菲律賓央行已暗示在8月18日決策會議升息50個基點的可能，經濟表現穩健可支撐央行採取更緊縮的政策。
菲律賓第二季經濟擴張少於預期，寫下近三季最低增幅，但仍有望達成2022年官方訂立的成長目標，也給予該國央行更多空間能夠緊縮貨幣政策，俾以遏止通膨躍升。
菲律賓4到6月該季國內生產毛額（GDP）較去年同期增長7.4％，增幅低於前一季的8.2％以及市場預估的8.6％。
菲律賓央行已暗示在8月18日決策會議升息50個基點的可能，經濟表現穩健可支撐央行採取更緊縮的政策。
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