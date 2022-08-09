江婦兒子到派出所後眼眶泛紅，道出要工作養家又要照顧失智母的辛酸，也感謝警方熱心為民服務。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區1位70多歲的江姓婦人，平時與兒子同住在一起，兒子忙為三餐打拼，江婦近日則因失智白天獨自在家，日前外出買晚餐竟迷失在中山路4段，幸新平派出所員警巡邏發現，帶返派出所細心查詢，終於查出婦人子女的電話，婦人兒子到派出所後眼眶泛紅，道出要工作養家又要照顧失智母的辛酸，也感謝警方熱心為民服務。

太平警分局新平派出所員警日前傍晚5點多巡邏巡經中山路四段與振福路口附近，發現有位婦人在路旁徘徊，員警隨即上前關懷，原來是婦人迷路了，婦人精神狀況尚可，頻稱「只是出來買個晚餐，且住在這附近的大樓，怎麼買個東西就找不到路了。」

員警先帶著婦人至附近社區大樓詢問，惟沒有人認識婦人，只好先行帶回派出所安置並貼心提供晚餐給婦人果腹。最後警方透過相關資料查詢，最後確認婦人身分，並通知還在上班的兒子前來派出所領回，化解這場驚魂記。

婦人兒子泛著眼淚表示，因自己工作忙碌，很難抽出時間照顧母親，加上母親疑患有失智現象，又情緒不穩，最近已安排至安養機構照料，非常感謝警方協助，近期會多注意她的生活起居，避免類似情形發生。

太平分局表示，持續呼籲民眾家中如有身心不便或失智現象的家人，應多留意其動態，並在明顯處留下電話或聯絡方式，避免發生憾事。