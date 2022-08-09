台北捷運列車事故頻傳，上午又傳出文湖線因珍奶吸管卡門縫而異常的消息，根據統計，2019年至今年7月已發生430起延誤5分鐘以下的事件，平均3天出包1次，5分鐘以上有有38件，藍綠議員怒批北捷管理鬆散，心力放在副業而不顧本業。對此，北捷允諾會逐案檢討，會努力精進讓影響降到最低。

北捷上午赴台北市議會交通委員會進行「台北捷運系統營運表現暨公司財務狀況」專案報告。總經理黃清信提及，2021年5分鐘以下延誤共100件，其中6件清車發生在上下班尖峰時段，佔全年6％；今年截至8月9日上午11時則有64件，其中11件清車在尖峰時段，佔全年16％。

國民黨議員李明賢認為，列車因故障清車對通勤族影響很大，幾年下來總延誤時數極高，上午文湖線又因1根吸管導致清車，「到底是管理太鬆散、機器太靈敏，還是農曆7月沒普渡？」其中人為因素、外來因素就佔50％，可見管理出問題。

國民黨議員戴錫欽附和，只要一清車影響的乘客就多，檢視今年故障件數和處理情況，今年清車事件恐是去年的3倍，他要求北捷8月起設法下降事故發生數，想辦法克服各項設備狀況。

民進黨議員簡舒培表示，去年5分鐘以下事故高達100件，幾乎每3天出包1次，事故還時常登場媒體版面，造成旅客普遍質疑捷運安全、可靠性，推測是北捷都在推廣副業，賣咖啡、經營農場，但副業經營績效卻比本業還慘。

黃清信坦言，近期尖峰時段實在太多異常，尤其文湖線屬全自動駕駛系統，偵測到異常就會回報，人員獲報後就會赴現場查明，過往也有髮夾、鈕扣捲入，未來朝設備捲進異物後，儘可能不影響列車進行，但因異物捲入不是公司單方面能防止，會加強宣導旅客乘車時隨身小物。

黃清信強調，過去發生的案例將會逐案檢討，目前文湖線主管是在北投機廠工作，未來不排除調一級主管至文湖線車輛單位上班，以便第一時間監管車輛。他重申，造成旅客延誤非常抱歉，未來會努力精進將影響降到最低。