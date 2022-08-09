簡先生因脊隨損傷，胸部以下均癱瘓無知覺，需靠輪椅行動，去年底到花蓮進行自體骨髓間質幹細胞治療，並利用母親製作的專屬的復健器材積極復健後，現在不僅能站起來，還能拿著助行器緩步行走。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

簡先生因脊隨損傷，胸部以下均癱瘓無知覺，需靠輪椅行動，去年底到花蓮進行自體骨髓間質幹細胞治療，並利用母親製作的專屬的復健器材積極復健後，現在不僅能站起來，還能拿著助行器緩步行走。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

羅亦晽／花蓮報導

26歲家住南投的簡先生6年前因一場車禍造成脊隨損傷，胸部以下均癱瘓無知覺，原以為這半輩子只能藉輪椅行動的他，因緣際會得知花蓮有可利用自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷的醫院後，去年底在家人支持下，翻山越嶺遠赴花蓮進行手術並積極復健，現在的他不僅能站起來，還能拿著助行器緩步行走，徹底翻轉自己的「輪生」。

簡先生因2016年的一場車禍成胸椎第5、6節脊髓損傷，胸部以下癱瘓沒有知覺且不會感到疼痛，上廁所自行導尿，甚至坐著都會跌倒，儘管之後需靠輪椅行動，但他還是很努力到醫院復健，不過卻因效果有限，且自認能力已達上限，第3年便漸漸放棄重拾雙腳能走路的希望。

然而簡先生的母親自他受傷以來，從未放棄找回兒子雙腳能走路的希望，不僅尋求中西醫的有效療法，更透過網路資訊，找到自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷的申請計畫，由於花蓮慈濟醫院與尖端醫合作的項目是全台第一個取得衛福部核可用於臨床上神經損傷的療法，2人去年11月便從南投遠赴花蓮進行手術。

簡先生經手術後，下半身雖沒有立刻恢復知覺，但經一周6天、每天4小時的積極復健，漸漸恢復知覺，不僅可坐在輪椅上用腳踢地前進，還能透過助行器及輔具控制腿部肌肉，讓自己一步一步往前走。

他也笑稱笑稱幹細胞彷彿替自己的身體「施肥、加油」，讓細胞成長快速把時間縮短，骨髓幹細胞手術比原來療法進步還要快，但後續還要積極配合復健。

不過簡先生也說，能讓自己逐漸恢復的最大功臣非母親莫屬，不僅時刻陪在身邊，在他想放棄時給予支持與鼓勵，更藉其巧手DIY打造專屬的復健器材並安排復健菜單，助他漸漸找回「失去的雙腳」，他也坦言自己在術前已看開人生，不管未來能否恢復，都沒有關係，但感謝母親給予希望，讓他成功翻轉自己的「輪生」，未來希望能和母親、妻子一起開店過生活。