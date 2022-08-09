基隆一年一度中元節放水燈慶典遊行將在11日舉行，為讓身心障礙者能有舒適空間一同參與，基隆市政府社會處於海洋廣場設置「身障服務台及無障礙觀賞專區」，現場也提供諮詢服務。

鷄籠中元祭為台灣最具傳統歷史慶典之一，其中重頭戲放水燈遊行即將登場，虎年主祭的黃姓宗親正緊鑼密鼓籌備，隆重歡度中元。社會處表示，為讓身心障礙朋友能在舒適空間身歷其境，11日下午5時於海洋廣場設有「身障服務台及無障礙觀賞專區」。

社會處指出，燈車及陣頭遊行隊伍預期可從無障礙觀賞專區經過，讓身障朋友感受基隆市各宗氏團結力量，現場也提供社會福利諮詢，以及免費輔具借用等服務。

此外，因應交通管制，社會處特別安排復康巴士，免費接送行動不便的身心障礙朋友，欲搭乘者請於11日中午前洽詢或預約。另市府已協調現場轉播單位，同時呈現手語翻譯子母畫面，聽障朋友們也能透過手譯員，探悉基隆中元祭呈現的文化內涵。