北部某大學1名男教授於110年6月於學校系辦內4度對小美（化名）強吻，還指侵對方，更將精液射在小美身上，因男教授為小美上司，小美不敢反抗，事後用衣服偷偷擦拭身上的精液便報警提告，法官依對受監督、照護之人利用權勢、機會性交與猥褻罪判男教授有期徒刑1年，緩刑3年。

據判決書指出，北部某大學1名男教授於110年6月，連續4次趁小美到系辦時，利用空無一人辦公室，將小美抱到他腿上，強制拖掉小美的口罩，強吻對方，小美因對方為系上教授，且還是小美校內工讀的上司，故不敢反抗，男教授多次強制猥褻小美得逞，某次更對小美進行指侵，並將精液射在小美身上，嚇得小美偷偷用衣服擦拭精液，到醫院驗傷並報警提告。

小美指控，教授把辦公室門反鎖，當時她被壓在櫃子前面無法動彈，她於警詢時表示，她不知道要怎麼反抗，也不敢反抗，僅輕輕阻止教授，最後在教授射精於她身上後，取證報警。

教授辯稱，他沒有使用暴力、脅迫或其他違反小美意願，當時他親吻得時候，小美都沒有拒絕，且問小美有沒有高潮，對方也沒有說話，他表示，因為小美太容易就親到了，若小美掙扎，他便不會再繼續。

法官審理認為，男教授未實際探求小美是否願意接受，即一廂情願、逾越師生分際，於系辦內，利用權勢對小美施猥褻、性交行為，考量教授已與女學生和解，並支付100萬元和解金，依對受監督、照護之人利用權勢、機會性交與猥褻罪判教授有期徒刑1年，緩刑3年，並於2年內接受法治教育課程12場次。