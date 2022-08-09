台大學術倫理審定委員會今審定前新竹市長林智堅國發所碩士論文抄襲學長余正煌的碩士論文確定。余委任律師表示，對此認定結果甚表欣慰，對近日遭受毀謗及違反著作權的不實指控，目前仍在蒐證中，是當時間將提告。（圖／周志豪攝）

余正煌委由律師發出2點聲明。（圖／律師提供）

林智堅遭撤銷學位！余正煌「感謝台大」認定未抄襲 反擊：將對不實指控提出告訴 @中時新聞網 ​

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，台大召開學術倫理審定會，今日（9）上午公布結果，認定林智堅抄襲余正煌論文，林智堅碩士學位遭撤銷。對此，被捲入抄襲案的余正煌委由律師發出2點聲明，強調對台大社科院的審定結果感到欣慰，並將於適當時機對近日所遭受之誹謗及不實指控提出告訴。

在林智堅被台大認證論文抄襲並建字撤銷碩士學位後，余正煌委由律師張祐齊、曾威凱、吳俊達發出2點聲明：

1、台灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會認定余正煌先生之論文並無抄襲情形，對此深表欣慰。

2、針對於正煌先生近日遭受誹謗及違反著作權之不實指控等相關情事，將於適當時間提出告訴，以維權益。

委任律師吳俊達表示，初步研究，網路上涉及對余正煌毀謗部分，會提妨礙名譽告訴；論文本身若有侵害著作權部分，也會參考台大認定抄襲說明，考慮對林智堅提告；假設林智堅有對台大提出行政爭訟，也許也會以利害關係人參與訴訟。

至於余正煌得知台大認定結果心情，國民黨台北市青工總會長滿志剛，余當下只覺得這個案子終於結束，心中大石落定，可以回復平靜生活。

至於余正煌目前博士班指導教授是林智堅台大國發所指導教授陳明通，之後是不是要換人？委任律師張祐齊指出，要過一段時間才能知道余與陳及台大要處理這個問題。

外界認為，碩士論文即已認定為抄襲，就應退選。張祐齊說，余正煌陣營處理的是法律事情，政治的事情沒辦法回答。至於調查過程調查局是否曾給余正煌壓力？張表示，調查局對這個案子沒有太多施壓與干涉意見。