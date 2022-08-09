市長魏嘉賢推薦在地伴手禮。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

疫情打亂觀光市場，為刺激買氣，行政院農糧署舉辦全國特色米製伴手禮創意競賽，在全台參賽53項作品中，花蓮宗泰食品以改良版「小雞卷」拿下全國第3佳績，花蓮市長魏嘉賢今貼紅榜祝賀，並走訪參觀製作流程，希望有更多在地名產業精益求精，繼續在全國舞台上端出優質的特色名產，讓遊客更認識花蓮、愛上花蓮。

農糧署揭曉「2022全國特色米製伴手禮創意競賽」得獎名單，來自全國53項創意米製伴手禮共同角逐榮耀，參賽作品有高達八成的產品以100％純米製成，配方中都不使用麵粉，油脂使用量更比傳統麵粉製產品低，有創意又吃得健康。

宗泰食品研發部經理林宜卉說，這次參賽的小雞卷是從麵粉版改良製成，採用蓬萊米穀粉製作，有別於傳統的蛋捲，米製小雞卷在形狀上採用長條形堆疊而成，加上米穀粉本身含水量高，口感上更酥脆不油膩，能替花蓮爭光感到非常開心。宗泰食品副總經理陳麗華也感謝農糧署舉辦活動，幫助在地農產推廣也創造更多的經濟價值。

魏嘉賢嚐鮮酥脆「小雞卷」，讚不絕口，他說，以米為主要素材的米糧烘焙小雞卷，外觀吸晴、送禮體面大方，更具有稻米好消化好吸收、提供飽足感、吸油率低等健康優勢，相較於傳統烘焙糕點，口感層次變化豐富，質地細緻不油膩，美味與健康兼具，節慶送禮都適用，是國產米糧烘焙精品絕對是最佳選擇。

農糧署東區分署長徐煇妃也到場送上祝賀，她提到，因受疫情影響，「全國特色米製伴手禮創意競賽」暌違兩年後再度舉辦，吸引全台34家飯店及烘焙業者參賽，產品成分標示皆需符合食品安全衛生管理法相關法規規定，除了比口感、外觀造型，還比外包裝用心程度，經產、官、學界專家嚴格把關，宗泰食品的小雞卷獲評審青睞，推薦給國人節慶禮品參考。