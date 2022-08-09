推理社社長羅宏正被認為最可能是「模倣犯」。（三禾行銷提供）

導演廖士涵與主要演員們一同慶功。（三禾行銷提供）

茁劇場首部作品懸疑推理劇《滴水的推理書屋》劇中謎團引發觀眾「推理病」。網友除了認為推理社社長羅宏正可能是「模倣犯」之外，意外的是，網友都把殺人兇手指向黃河，說他的微笑很可怕，而身為心理諮商師的黃河殺人，十分匪夷所思。

《滴水的推理書屋》採多線進行，以四位推理社成員的推理日常出發，一開始大夥吃完火鍋開始直播，看似和睦，卻在討論社長參展小說被網友「阿鬼」挑bug之後氣氛突變，下一刻，社長就在返家路上遇到計程車司機命案。這團懸疑詭譎的劇情在PTT討論區成為熱議中心，黃河和羅宏正的嫌疑被拱上風口浪尖。網友一致認為黃河表情有鬼、微笑不懷好意。

另一派網友指出社長可能「被栽贓」，這下得自己擔任起偵探破案。有網友認為「想找出兇手就要找阿鬼」，認為阿鬼是推理社成員。這下，這四位推理社成員彼此之間的愛恨更複雜了，網友在Ptt上的熱烈討論案件，其實不只是推理熱潮，也是人性的推敲。