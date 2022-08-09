中港高中攜手清水小願文化創意協會，即日起於小願藝樹館展出，為園區添加更多在地元素。(中港高中提供)

中港高中攜手清水小願文化創意協會，即日起於小願藝樹館展出，為園區添加更多在地元素。(中港高中提供)

台中市中港高中新課綱多元選修課程再現成果！攜手清水小願文化創意協會進駐清水眷村文化園區，以「愛居梧棲」、「城市記憶」的課程成果，和「燦夜光影攝影展」，即日起於小願藝樹館展出，為園區添加更多在地元素。

今天的成果發表會，由中港高中教務主任楊珮妤主持，現場有市議員王立任、台中市港區藝術中心主任柯丁祺、梧棲區長溫國宏等。「愛居梧棲-遊戲力展」展出中港高中多元選修—遊戲力課程成果，由老師楊培亨帶領學生走出校園，踏查梧棲的聚落、老街、街區及海濱之美。

師生們以文字撰寫所見所聞，以攝影紀錄美好風景，再以平面設計出虛擬的「愛居梧棲社群」貼文，最後由餘慶堂公司贊助輸出成28件展件，藉此展覽帶領民眾感受濱海小鎮的美食與在地人文特色；課程中邀請王立任導覽解說梧棲老街文史，引領學生用心記錄人文風華。

「城市記憶-紙模型展」展出中港高中多元選修—城市記憶課程成果，由陳乃琦老師指導，以模型訴說空間的記憶。透過模型設計探索台中城市的特色，藉由比例、色彩與材質的應用和心象營造人與環境與空間之相輔關係，一個屬於市民的美麗故事與回憶。

清水小願文化創意協會余勇男在無數的夜晚裡，穿山越嶺追逐星海，尋覓花火走遍城鄉，按下快門，作品集結成「燦夜光影-余勇男攝影展」，記錄壯麗絢美的煙火及燦爛的星空。

中港高中校長簡崐鎰表示，108新課綱帶給同學及老師更多的發想空間，將在地人文特色融入校園，並培養學生生活美學的涵養及觀察事物的能力，正是108課綱的核心素養。