烏克蘭安全局（SBU）今天表示，兩名計劃暗殺烏克蘭國防部長與情報首長的俄羅斯探員，日前已遭該局人員壓制逮捕。

法新社報導，烏克蘭安全局在通訊軟體Telegram表示，安全局已逮捕多名來自俄羅斯特別單位、密謀暗殺烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）與國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）的殺手。

根據烏克蘭安全局公布的影片，兩名身穿便衣的男子走近一輛車，隨即遭多名全副武裝的人員壓制並上銬。

烏克蘭安全局表示，這起事件發生在烏克蘭西北部的柯維爾（Kovel），其中一名嫌疑人從俄羅斯經白俄羅斯入境烏克蘭。

烏克蘭安全局聲稱，這些人正準備對兩名高階官員和一名「烏克蘭活躍人士」下手，成功狙殺的酬勞每次10萬至15萬美元（約新台幣300萬至450萬元）不等。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110809